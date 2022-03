Difesa: Guerini, Bussola Strategica traguardo importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Con la conclusione dei lavori relativi alla Bussola Strategica, l'Unione europea raggiunge un traguardo importante in quanto si tratta del primo passo verso l'Europa della Difesa. Lo ha dichiarato in una nota stampa il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, dopo aver partecipato al Consiglio Affari esteri e Difesa dell'Unione europea dove è stata data la luce verde alla versione finale della Bussola Strategica in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì prossimi. "Con la conclusione dei lavori della Bussola Strategica, l'Unione europea raggiunge un traguardo importante. Stiamo rafforzando la capacità di difesa comune in un momento storico che lo richiede e che segna un autentico spartiacque in tema di sicurezza collettiva", ha evidenziato Guerini. "L'adozione di un documento strategico forte e ambizioso conferma l'unità, la determinazione e la coesione dell'Ue e invia un messaggio forte e inequivocabile", ha aggiunto. "L'Italia considera la Bussola Strategica un primo passo verso l'Europa della Difesa. Un primo passo necessario per rinforzare il pilastro europeo della Nato", ha continuato. "Per definire la nuova architettura di difesa europea, è necessario mantenere salda la nostra determinazione politica, proprio come stiamo facendo in questa fase critica. Le decisioni assunte con l'European Peace Facility, a favore di Kiev, ne sono la dimostrazione", ha proseguito. Guerini ha espresso, nella riunione, "il supporto incondizionato all'Ucraina, alla sua indipendenza ed integrità territoriale. Poiché l'Italia, in ogni sede, condanna fermamente l'aggressione russa". (Beb)