Pnrr: Garavaglia, sbocchi mercati materie prime e delle merci cambieranno, Lombardia può fare da traino - Video

20 luglio 2021

- "Quello dell'energia è il problema più grosso, poi viviamo un cambiamento epocale: i mercati di sbocco delle nostre merci inevitabilmente cambieranno in maniera strutturale così come cambieranno i mercati delle materie prime che aumenteranno anche qui per un po' di tempo". Lo ha detto oggi il ministro del turismo, Massimo Garavaglia, a margine dell'incontro promosso da Regione Lombardia sull'applicazione del Pnrr a Palazzo Lombardia. (Video: Agenzia Nova) (Rem)