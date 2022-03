Pnrr: Gelmini, prima tranche finanziamenti arrivata, ora semplificare e lavorare per rispettare scadenze - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- La prima tranche di finanziamenti del Pnrr "è stata portata a casa grazie a un clima di collaborazione e sinergia. C'è la consapevolezza comune al governo e a Regione Lombardia e anche all'Anci di lavorare insieme in un clima di leale collaborazione per rispettare i tempi che l'Europa ci chiede rispetto alla scadenza del 2026". Lo ha detto oggi il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, a margine dell'incontro promosso da Regione Lombardia sull'applicazione del Pnrr, a Palazzo Lombardia. (Video: Agenzia Nova) (Rem)