Libia: l’Italia in prima fila per la ricostruzione della città vecchia di Bengasi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del convegno si sono scvolte presentazioni da parte di accademici ed architetti italiani esperti di restauro, urbanistica, storia dell’architettura, appartenenti alle università di Brescia, Roma La Sapienza e Venezia, nonché all’associazione di amicizia e cooperazione Italia-Libia e alla Regione Emilia Romagna. Gli interventi degli italiani hanno toccato molti temi: dalla metodologia da applicare per i programmi di ricostruzione dei centri storici al tema della combinazione dell'antico con il nuovo, che nel restuaro è un aspetto capitale; dall'importanza dell'accesso ai vecchi archivi, per guidare la ricostruzione degli edifici storici, al tema del coinvolgimento della popolazione dei residenti in qualsiasi processo di ricostruzione dei centri abitati. Poi ancora il tema dell'accessibilità, che è una sfida quando si tratta di edifici storici che ovviamente non hanno questi accorgimenti. (segue) (Lit)