Libia: l’Italia in prima fila per la ricostruzione della città vecchia di Bengasi (5)

- Durante il convegno si è anche svolta una presentazione sulla filiera del restauro Made in Italy, dalla tradizione all'innovazione a cura di AssoRestauro, Ance, Cna, Oice. Il convegno intende propiziare un partenariato più stretto tra Sistema Italia e autorità libiche per facilitare la ricostruzione della città vecchia di Bengasi in modo rispettoso degli stilemi architettonici del passato, della originaria funzione economica e sociale del luogo, al tempo stesso mettendo a disposizione della ricostruzione le più moderne metodologie costruttive e dei materiali, con uno sguardo ai temi della sostenibilità e accessibilità. (Lit)