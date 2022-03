Servizio civile universale: Baldino (M5s), proseguiamo percorso per futuro giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mozione sul Servizio civile universale "si aggiunge all’interno del percorso riformatore avviato dalla ministra Fabiana Dadone, che ha fatto molto per accrescere le potenzialità di questo strumento. Il Servizio civile rappresenta un'importante opportunità di crescita della persona e una palestra di cittadinanza attiva per gli operatori volontari. E proprio in ragione della sua strategicità, il Servizio civile è stato inserito in due missioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) con 650 milioni di euro complessivi per il periodo 2021/2023. Un rilevante investimento che richiama al rispetto di precisi obiettivi che il dipartimento per le Politiche giovanili, guidato da Dadone, sta portando avanti”. Lo afferma Vittoria Baldino, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera e prima firmataria della mozione M5s per il Servizio civile universale. (segue) (Com)