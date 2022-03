Servizio civile universale: Baldino (M5s), proseguiamo percorso per futuro giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Movimento cinque stelle - aggiunge la parlamentare in una nota - vuole contribuire a orientare l'azione del governo verso alcuni degli obiettivi contenuti in questa importante mozione, come continuare il processo di razionalizzazione e semplificazione del Servizio civile e ampliarlo a nuovi ambiti, come è stato fatto con l’avvio sperimentale del servizio civile ambientale e di quello digitale. Incentivare inoltre una più stretta collaborazione con le Regioni e agevolare la partecipazione dei giovani con minori opportunità e quelli che hanno abbandonato gli studi e non riescono ad entrare nel mondo del lavoro. Prevedere l'impiego di piattaforme istituzionali digitali per promuovere l'informazione e l'attuazione delle misure a favore dei giovani. Definire infine una misura di analisi di impatto in merito agli interventi svolti dagli enti del Servizio civile universale e realizzati nei territori, in modo da definire gli obiettivi di intervento su evidenze". L'esponente pentastellata conclude: "Continuiamo quindi in questa direzione, pianificando i prossimi interventi nel solco di un'azione incisiva e innovativa già avviata, per dare ai giovani ulteriori opportunità di crescita, utili a costruire e valorizzare il loro futuro". (Com)