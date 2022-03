Usa-Italia: ambasciata a Washington lancia sesta edizione della Giornata del design

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via ieri negli Stati Uniti la sesta edizione dell'Italian design day (Idd), nel quadro di un'iniziativa globale del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale che promuove nel mondo il design e la creatività italiana e il connesso sistema produttivo. Lo rende noto l'ambasciata d'Italia a Washington in un comunicato. Il programma negli Stati Uniti, coordinato dall'ambasciata e realizzato con il contributo della rete dei consolati, degli Istituti italiani di cultura e degli uffici Ice negli Usa, comprende oltre una dozzina di eventi in tutto il Paese e nell'arco della settimana intorno al 23 marzo, in cui ricorre il Design day. Il tema di quest'anno - "Ri-Generazione. Design e nuove tecnologie per un futuro sostenibile (Re-Generation. Design and new technologies for a sustainable future)" - valorizza l'abilità del nostro design di rinnovare se stesso, i propri processi produttivi e la ricerca qualitativa sui materiali all'insegna di circolarità e sostenibilità, assi strategici del rilancio dell'economia italiana dopo la pandemia. La rassegna fa da volano anche alla promozione della Sessantesima edizione del Salone del Mobile di Milano, in programma dal 7 al 12 giugno, e della candidatura di Roma ad ospitare l'Esposizione Universale del 2030. (segue) (Com)