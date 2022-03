Usa-Italia: ambasciata a Washington lancia sesta edizione della Giornata del design (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numerosi portavoce del design italiano, architetti ed esperti di fama internazionale prenderanno parte alla rassegna americana, all'insegna della cooperazione Italia-Usa in tutti i settori legati al design, inclusi sostenibilità, arte e cultura, ricerca, innovazione e tecnologia. "Pur nel drammatico contesto della guerra scatenata dalla brutale e ingiustificata invasione russa dell'Ucraina, l'Italian design day ci offre l'opportunità di valorizzare il ruolo chiave che design e creatività giocano nelle relazioni tra Italia e Stati Uniti, sia sul piano commerciale sia in ambito culturale, oltre che nei campi della cooperazione nell'innovazione tecnologica e nella ricerca", ha evidenziato l'ambasciatrice d'Italia Mariangela Zappia nell'introdurre il programma di eventi. "Il design è un campo in cui l'eccellenza italiana è riconosciuta a livello internazionale e che ci rende leader al mondo in molti settori produttivi", ha continuato l'ambasciatrice. (segue) (Com)