Usa-Italia: ambasciata a Washington lancia sesta edizione della Giornata del design (3)

- Il design è tra i catalizzatori degli investimenti Italia-Usa e del nostro interscambio, che nel 2021 ha superato 94 miliardi di dollari, segnando una crescita di quasi il 20 per cento rispetto al 2020. Il programma si è aperto ieri, alla presenza dell'ambasciatrice Zappia, con l'evento "Italian design day and the magic of Murano" presso lo Smithsonian American Art Museum (Saam) di Washington, che ha dedicato all'arte vetraia di Murano la mostra "Sargent, whistler, and venetian glass: American artists and the magic of Murano". Il 23 marzo, ricorrenza dell'Italian design day, è in programma l'evento di punta della rassegna americana, co-organizzato a New York dall'Ambasciata italiana e dall'ufficio ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane -, dal tema "Re-Generation. Design and new technologies for a sustainable future". (segue) (Com)