Usa-Italia: ambasciata a Washington lancia sesta edizione della Giornata del design (4)

- Ad aprire l'evento, moderato da Stefania Spatti di Class CNBC, saranno l'Ambasciatrice Zappia, il Direttore dell'ICE di New York, Antonino Laspina, Hank Foley, Presidente del New York Institute of Technology e Maria Perbellini, Preside della School of Architecture and Design, New York Institute of Technology. Tra i relatori, Paola Navone, "Design Ambassador" 2022 per Washington D.C. e Maria Porro, Presidente del Salone del Mobile di Milano. L'evento include anche una serie di Business Talk: Daniele Brusca, VP Creative Brand Director Scavolini; Andres Escobar, Designer Principal Lemay+Escobar New York; Simona Gazzaniga, Head of Marketing Poliform Usa; Rocco Giannetto, Managing Director Gensler New York; Jacqueline Terrebonne, Editor in Chief Galerie Magazine. Il programma americano include eventi in tutto il Paese. A Chicago, Consolato e Ufficio ICE hanno collaborato con l'Illinois Institute of Technology per un evento sul tema "Re-Generation" e l'Istituto di cultura proietterà cinque lungo e corto-metraggi dal tema "I, You and It: Stories of entanglement between species". A Houston, il Consolato ha in programma un evento sul tema della rassegna in collaborazione con American Association of Architects (Aia). A Los Angeles la rassegna si focalizza su "A new ecology of beauty. Italian design seeding a sustainable future". (segue) (Com)