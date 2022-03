Usa-Italia: ambasciata a Washington lancia sesta edizione della Giornata del design (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Miami, il consolato ha organizzato un evento sul tema "Re-Generation. Design and new technologies for a sustainable future" con l'American institute of architects. A Washington, è in programma un webinar organizzato dall'ambasciata, dall'Istituto italiano di cultura e da Jefferson University-Italy Center (Filadelfia) focalizzato sulle prospettive femminili in tema di Urban Regeneration. A New York e' in programma anche una tavola rotonda co-organizzata dal Consolato e dall'AD di Tecno e Zanotta. Il consolato di Filadelfia organizza un evento su "The Italian commercial penetration in the United States. From the emigration to the economic boom". A Detroit, il consolato ha collaborato con College for creative wtudies per una masterclass e una conferenza e con The Firehouse per l'evento "Ethic and Aestethic – The Italian Way". A San Francisco è in programma un talk su "Sustainability and innovation in the Italian Design". A chiudere la rassegna l'evento organizzato dall'Istituto di cultura di New York su "Upcycling: the Italian technology to support a new idea of recycling". (Com)