Mafie: De Corato, da Regione Lombardia 6,5 milioni per recupero immobili confiscati

- "In questa legislatura la Lombardia ha investito 6,5 milioni di euro per il recupero e la ristrutturazione di immobili confiscati alla criminalità organizzata. Queste risorse hanno consentito la riqualificazione di 52 strutture, tornate al servizio della comunità. C'è grande attenzione sul tema, con la volontà di supportare gli enti e le associazioni che operano sul territorio regionale". Così l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia Locale, Riccardo De Corato, in occasione della ventisettesima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. "In questa giornata dedicata alla memoria di vittime innocenti - ha concluso - voglio ribadire che Regione Lombardia andrà avanti su questa strada". (Com)