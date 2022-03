Ue: Papiro (M5s), scorporo investimenti verdi per Europa più sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra proposta è quella di una golden rule europea per gli investimenti sostenibili, che incida concretamente dal punto di vista ambientale, ma anche sociale: riteniamo di fondamentale importanza che i governi continuino a investire nel sociale e nella transizione ecologica ed energetica. In questa mozione sulla riforma del Patto di stabilità e crescita chiediamo proprio lo scorporo dal calcolo del deficit di determinate categorie di investimenti pubblici nazionali produttivi, che sono ostacolati dall'attuale quadro di bilancio: tra cui quelli green, quelli destinati alle energie rinnovabili e ai beni pubblici europei". Lo ha dichiarato Antonella Papiro, deputata del Movimento cinque stelle, intervenuta durante la discussione generale della mozione sulla riforma della governance europea. "Come M5s - ha aggiunto - siamo da sempre impegnati in proposte a tutela dell’ambiente, sostenendo la green economy quale volano per la creazione di nuovi posti di lavoro. L'Italia ha un'ottima pratica da portare ai tavoli europei: il superbonus 110 per cento, non c’è più tempo da perdere. L’economia circolare, l’efficienza energetica, le fonti rinnovabili sono preziosi strumenti per rimuovere alla radice molte delle cause dell’instabilità politica ed economica attuale e futura". (Rin)