Cina: ministro Esteri Wang in Pakistan per conferenza Organizzazione cooperazione islamica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della diplomazia della Cina, Wang Yi, è arrivato oggi in Pakistan per partecipare alla 48ma conferenza dei ministri degli Esteri dell'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic), in programma il 22 e 23 marzo nella capitale Islamabad. Lo riferisce l'emittente locale "Dunya News", precisando che Wang è stato invitato dall'omologo pachistano Shah Mahmood Qureshi. Durante la sua visita, il capo della diplomazia cinese dovrebbe presenziare alla festa nazionale del 23 marzo, che commemora l'adozione della prima Costituzione del Pakistan nel 1956. Il capo della diplomazia cinese incontrerà anche il primo ministro, Imran Khan, e il presidente Arif Alvi. (Inn)