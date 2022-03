Ucraina: Di Maio, Italia sostiene pienamente sforzi negoziali della Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- L'Italia sostiene pienamente l'azione diplomatica della Turchia. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, a margine il Consiglio Affari esteri dell'Unione europea. "E' chiaro che le immagini che arrivano ci portano necessariamente a continuare a lavorare per la pace. Ho sentito un'ora fa il mio collega il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, abbiamo parlato di come procedono i negoziati", ha detto. "Noi sosteniamo pienamente, come Italia, la Turchia negli sforzi negoziali che sta portando avanti. La Turchia non è solo un alleato Nato, è un Paese fondamentale in questo momento per promuovere il dialogo e portare le parti a un accordo di pace", ha specificato Di Maio. "Siamo tutti impegnati nel sostenere i loro sforzi e allo stesso tempo in questa settimana, che è molto importante, l'incontro del presidente (Mario) Draghi al vertice Nato con (il presidente Usa, Joe) Biden sarà fondamentale per mostrare l'unità della Nato, l'unità dell'Ue e di tutti i Paesi che nell'Assemblea generale delle Nazioni Unite hanno votato per condannare l'invasione della Russia in Ucraina", ha aggiunto. (Beb)