Napoli: Borrelli (Europa Verde), finalmente gente perbene si riprende piazza

- "Negli ultimi tempi ci eravamo abituati a vedere le marce solo dei criminali, dei sodali con i clan o delle famiglie dei rapinatori scendere per strada. Finalmente la gente perbene si sta riappropriando della piazza. Via i simboli della criminalità, i murales dei delinquenti, gli altarini dei clan. Bisogna tornare a elogiare e ricordare le vittime e i servitori dello Stato non i camorristi e i mafiosi". Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde in Campania, Francesco Emilio Borrelli, che ha partecipato alla marcia contro le mafie che si è svolta a Napoli. (Ren)