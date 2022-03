Pnrr: Fontana, timore infiltrazioni mafiose c'è sempre, prestare attenzione e monitorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema delle infiltrazioni mafiose "credo che ci sia sempre, credo che bisogna prestare grande attenzione da parte di tutti, ma non fasciamoci la testa prima di romperla". Lo ha detto oggi il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'incontro promosso da Regione Lombardia sull'applicazione del Pnrr, a Palazzo Lombardia, rispondendo alle domande dei cronisti sul timore di possibili infiltrazioni criminali per l'utilizzo dei fondi del Pnrr. "Stiamo attenti e cerchiamo di monitorare. Nella nostra Regione ci sono stati tanti interventi che non hanno avuto alcun tipo di infiltrazione, come ad esempio Expo", ha concluso Fontana. (Rem)