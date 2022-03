Energia: Di Maio, Italia impegnata a diversificare fonti approvvigionamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- L'Italia è impegnata fin dal primo giorno di crisi a diversificare le fonti di approvvigionamento energetico. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, a margine il Consiglio Affari esteri dell'Unione europea. "Sull'energia, come Italia siamo impegnati fin dal primo giorno di questa crisi a diversificare le fonti di approvvigionamento. E' chiaro che aspettiamo la proposta della Commissione, però come Italia non vogliamo farci cogliere impreparati rispetto a eventuali ricatti da parte della Russia sull'energia", ha detto Di Maio. "Ed è anche per questo che con l'amministratore delegato dell'Eni (Claudio De Scalzi) in queste tre settimane sono stato in Algeria, in Qatar, in Angola, in Congo e Mozambico: continuiamo a portare avanti iniziative per aumentare le partnership energetiche con tutti i Paesi che ho visitato e tutti i Paesi che ho visitato sono disponibili ad accrescere la partnership energetica", ha specificato il ministro. (Beb)