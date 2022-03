Piemonte: Cirio, Fondo sociale europeo per la prima volta finanzia servizi salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo sociale europeo per la prima volta finanzierà i servizi per la salute delle persone. Questo forse proprio grazie alla pandemia. Lo ha annunciato il presidente del Piemonte Alberto Cirio durante l'inaugurazione della nuova sede del corso di laurea in Infermieristica della Città della Salute di Torino in lungo Dora Savona 24. "Sono strumenti nuovi meno facili rispetto ad una volta quando si andava a Roma a chiedere le risorse - ha continuato Cirio -. Ma noi credo che stiamo lavorando bene sotto questo aspetto con l'obiettivo di stabilizzare il personale degli ospedali", ha concluso.(Rpi)