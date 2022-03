Ucraina: Cipe Lazio, noi pediatri al fianco di Salvamamme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sui luoghi di guerra è necessario inviare i prodotti che mancano, sotto la guida di chi si occupa di missioni umanitarie e conosce le esigenze del momento, evitando così di fornire stessi prodotti in esubero, mentre altri scarseggiano o mancano del tutto". Così, in una nota, Patrizio Veronelli, segretario regionale di Cipe Lazio. "Per questo, noi medici della Confederazione italiana dei pediatri del Lazio, nell'ambito del progetto romano 'Cipe aiuta', abbiamo accolto l'invito dell'associazione Salvamamme-Salvabebè a reperire e fornire carrozzelle per feriti e disabili, dispositivi di cui c'è necessità impellente in Ucraina". (segue) (Com)