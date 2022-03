© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'associazione Salvamamme compie un lavoro straordinario sul territorio ucraino già da prima del conflitto - aggiunge Veronelli - Come medici restiamo a disposizione per la fornitura dei prodotti necessari, anche farmaceutici, nonché reperibili per tutte le esigenze pediatriche di cui l'associazione Salvamamme avrà contezza con l'arrivo progressivo dei profughi". (Com)