Moldova: presidente polacco Duda, sostegno a Chisinau perchè "la guerra è alle vostre aperte"

- Il presidente polacco Andrzej Duda si è recato in Moldova per sostenere il Paese, "perché la guerra è alle vostre porte". Lo ha detto lo stesso Duda, in visita a Chisinau, in una conferenza stampa congiunta con la presidente della Moldova, Maia Sandu. "Sono venuto a sostenere la presidente in questo momento difficile. Tutti comprendiamo questa difficile situazione e tutte le difficoltà che la presidente e il governo della Moldova stanno affrontando. La Polonia ha deciso di offrire 20 milioni di euro di credito senza interessi alla Moldova", ha detto Duda, ricordando il sostegno dei leader europei a Chisinau. A sua volta, Sandu ha spiegato che la Moldova è e sarà colpita a lungo termine dalla guerra in Ucraina e ha chiesto ai partner europei di aprire i mercati ai prodotti moldavi. (Rob)