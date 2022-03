Pnrr: Garavaglia, sbocchi mercati materie prime e delle merci cambieranno, Lombardia può fare da traino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello dell'energia è il problema più grosso, poi viviamo un cambiamento epocale: i mercati di sbocco delle nostre merci inevitabilmente cambieranno in maniera strutturale così come cambieranno i mercati delle materie prime che aumenteranno anche qui per un po' di tempo". Lo ha detto oggi il ministro del turismo, Massimo Garavaglia, a margine dell'incontro promosso da Regione Lombardia sull'applicazione del Pnrr a Palazzo Lombardia. "Serve un passo in più dal punto di vista dell'organizzazione, su questo la Lombardia può fare da traino a tutto il Paese", ha concluso Garavaglia. (Rem)