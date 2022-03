Ucraina: Di Maio, porteremo via un po' per volta tutti italiani che ci contattano per lasciare Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia un po' alla volta porterà via tutti gli italiani, attualmente 239 in Ucraina, che stanno contattando l'unità di crisi della Farnesina per lasciare il Paese. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, a margine il Consiglio Affari esteri dell'Unione europea. Il numero attuale degli italiani in Ucraina è di "239, una settimana fa erano 400", ha detto. "Noi continuiamo a sentire tutti i casi che ci contattano, che contattano l'unità di crisi, per andar via dall'Ucraina. E' chiaro ed evidente che dove non ci sono le condizioni per l'evacuazione consigliamo di restare al sicuro e aspettare quelle azioni che fanno sul campo le agenzie umanitarie di cessate il fuoco, tregua, corridoi di evacuazione, per portarli via", ha continuato. "Il meccanismo sta funzionando e un po' alla volta porteremo via tutti quelli che ci stanno contattando. Le aree più critiche sono Mariupol, Cherson, Kiev, soprattutto la parte nord che è sotto assedio. Continueremo a lavorare", ha proseguito Di Maio, che ha ringraziato l'ambasciatore italiano in Ucraina, Pier Francesco Zazo, e l'ambasciatore italiano in Russia, Giorgio Starace. (Beb)