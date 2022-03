Pnrr: Fontana, noi disposti a sostenere governo su eventuale richiesta revisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi siamo disposti a sostenere il nostro governo se dovesse chiedere una revisione del Pnrr dovuta alla situazione eccezionale che stiamo vivendo" perché "per parlare di Pnrr abbiamo esteso le considerazioni sia al problema dell'accoglienza sia a quello dell'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia". Lo ha affermato oggi il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante l'incontro di oggi sull'applicazione del Pnrr a Palazzo Lombardia. "Siamo disposti a sederci a un tavolo per individuare le priorità, che per noi sono il sostegno a imprese e famiglie per mitigare l'aumento sconsiderato dei prezzi, l'autosufficienza energetica del Paese, la produzione strategica di componenti fondamentali anche per la transizione ecologica, della chimica di base, l'aumento della capacità di produzione agroalimentare, la transizione energetica e digitale", ha sottolineato il presidente. "A causa dell'aumento dei prezzi - ha poi sottolineato - molti cantieri rischiano di chiudere, o di non partire, per i costi non più sopportabili. È nostro interesse fare in modo che si realizzino gli investimenti del Pnrr e quelli previsti dal Piano Lombardia per circa cinque miliardi di euro". (Rem)