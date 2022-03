© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella Giornata nazionale in ricordo delle vittime delle mafie, un pensiero a tutti i caduti per mano del crimine organizzato. E sempre grazie a tutti quegli eroi silenziosi che hanno combattuto fino alla fine per un’Italia libera dalla mafia. Non vi dimenticheremo mai". Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (Rin)