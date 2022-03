© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: leader sciita Al Sadr invita deputati indipendenti a "prendere posizione" - In un momento delicato per la situazione politica irachena, i deputati indipendenti devono "prendere una posizione per il bene del Paese". Lo ha detto Muqtada al Sadr, il leader del Movimento sadrista, partito di maggioranza iracheno di stampo sciita nazionalista, in una dichiarazione rilasciata all'agenzia di stampa irachena "Shafaq". "In passato è capitato di dare poco peso ai deputati non schierati ed è stato un errore. Per questo adesso sto invitando i deputati indipendenti a prendere una posizione e a partecipare, per il bene dell'Iraq, alla risoluzione dello stallo politico", ha detto Al Sadr, specificando che la sua coalizione - che vanta anche l'appoggio del blocco sunnita e del Partito democratico del Kurdistan (Pdk) - "è aperta a tutti gli indipendenti che vogliono partecipare alla costruzione del futuro dell'Iraq". (segue) (Res)