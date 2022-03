© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele-Italia: Istituto di cultura a Tel Aviv organizza Italian Design Day 2022 - L’Istituto italiano di cultura a Tel Aviv, in Israele, ha organizzato un evento in occasione dell’Italian design day 2022. La conferenza “L'invenzione del Made in Italy. Dal Salone del Mobile a Gio Ponti” sarà tenuta dal professore emerito presso il Politecnico di Milano Fulvio Irace il prossimo 24 marzo alle ore 19:00. Lo ha reso noto un comunicato stampa dell’Istituto italiano di cultura. Il design, troppo a lungo confinato all'ambito della produzione materiale di “oggetti”, deve confrontarsi oggi con la sfida dell'intangibile, spostando progressivamente l’attenzione dai beni materiali al mondo del comportamento e della comunicazione. La fiera internazionale del mobile, che dal 1961 si tiene a Milano sotto il nome di Salone del mobile, è la perfetta dimostrazione di come il design si sia evoluto rapidamente dalla semplice esposizione di oggetti ad una più complessa organizzazione mediatica che mira a rimodellare il complesso urbano milanese in una sorta di scenografia internazionale. La conferenza intende ricostruire questo processo, risalendo alle origini rintracciabili negli sforzi operati da Gio Ponti per promuovere la qualità e l'unicità della creatività italiana attraverso il meme “Made in Italy”. Fulvio Irace è stato professore ordinario di “Storia dell’architettura e del designa” presso il Politecnico di Milano dove ha occupato la cattedra di Storia e critica dell’architettura contemporanea, e visiting professor presso l’Accademia di architettura di Mendrisio. È stato redattore per l’architettura delle riviste “Domus” (1980-86) e “Abitare” (1987-2007). L’evento è organizzato dall’Istituto italiano di cultura in collaborazione con Liebling Haus - White City Centre. (Res)