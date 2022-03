I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nigeria: esercito annuncia uccisione del leader regionale dello Stato islamico, Sani Shuwaram - L'esercito nigeriano ha annunciato l'uccisione del capo della Provincia dello Stato islamico nell'Africa occidentale (Iswap), Sani Shuwaram, nel quadro di un'operazione condotta nello Stato settentrionale di Borno. Secondo quanto riferito da fonti militari, il leader jihadista è morto per le ferite da arma da fuoco riportante negli attacchi sferrati dall'esercito contro i campi ritenuti base del gruppo nella regione di Sabon Tumbun, vicino al lago Ciad, mentre raid aerei sono stati effettuati dall'aeronautica nigeriana con jet Super Tucano su altri nascondigli. Shuwaram è morto nel quadro di questi ultimi. L'uomo era stato nominato nuovo Capo (Wali) del Lago Ciad dal Consiglio Shura (organismo giudiziario jihadista) di Iswap, fazione secessionista di Boko Haram. E' del resto proprio dopo la morte del leader storico di quest'ultimo gruppo jihadista, Abubakar Shekau, che l'Iswap ha acquisito maggior forza logistica in Nigeria e nelle aree confinanti dell'Africa occidentale, diventando il nemico numero uno da combattere per il già provato esercito nigeriano. (segue) (Res)