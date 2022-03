I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mali: morto a 68 anni l'ex premier Soumeylou Boubeye Maiga - L'ex premier maliano Soumeylou Boubeye Maiga è morto questa mattina in una clinica di Bamako, dove era ricoverato da circa tre mesi. La sua morte è stata confermata all'emittente "Rfi" da parenti e familiari dell'ex primo ministro. Maiga, 68 anni, è stato alla guida del governo dal 30 dicembre 2017 al 18 aprile 2019 prima di essere arrestato e successivamente rinviato a giudizio lo scorso agosto nell'ambito di un'indagine anticorruzione, legata in particolare a contratti di equipaggiamento militare. Il suo stato di salute era gravemente peggiorato a causa delle sue condizioni di detenzione, secondo quanto denunciato dai suoi legali e dalla sua famiglia: dopo il suo ricovero, infatti, le autorità di transizione del Mali non hanno mai autorizzato la sua evacuazione medica nonostante le raccomandazioni mediche. Prima di essere nominato primo ministro dal defunto Ibrahim Boubacar Keita - a sua volta destituito dal colpo di Stato del 18 agosto 2020 - era stato suo ministro della Difesa dal 2013 al 2014. In precedenza Maiga aveva ricoperto l'incarico di ministro degli Esteri sotto la presidenza di Amadou Toumani Touré dal 2011 fino all'altro colpo di Stato che lo rovesciò nel marzo 2012. In quel frangente fu anche arrestato insieme ad altri funzionari di governo. (segue) (Res)