I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

- Sudan: governo Usa sanziona principale forza militare di polizia per repressione violenta dei manifestanti - Il governo degli Stati Uniti ha imposto sanzioni alla Central Reserve Police (Crp) del Sudan, la principale divisione delle forze militari di polizia, accusandola di aver fatto uso di una forza eccessiva contro i manifestanti che da mesi manifestano contro il colpo di stato militare del 25 ottobre. In una dichiarazione, il dipartimento del Tesoro Usa ha accusato la Central Reserve Police (Crp) di essere stata in prima linea nella "violenta risposta" data dalle autorità ai manifestanti, e ha denunciato l'uso di proiettili non a salve contro la folla, sottolineando che un manifestante è morto a gennaio dopo essere stato colpito. Washington ha ribadito dunque che gli agenti hanno inseguito i manifestanti che cercavano di fuggire dalle violenze, arrestandoli e picchiandone alcuni, e provocando numerosi feriti. "Dal golpe militare del 25 ottobre, la Central Reserve Police ha usato forza e violenza eccessive per mettere a tacere attivisti civili e manifestanti", si legge nella dichiarazione firmata dal sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria Brian Nelson. "Condanniamo i servizi di sicurezza del Sudan per aver ucciso, molestato e intimidito i cittadini sudanesi", dichiara ancora la nota. La decisione del dipartimento del Tesoro è stata annunciata anche su Twitter dal segretario di Stato, Antony Blinken. "Gli Stati Uniti hanno sanzionato la Central Reserve Police del Sudan per l'uso eccessivo della forza contro i manifestanti. Siamo al fianco del popolo sudanese nella sua ricerca della pace e della democrazia", ha scritto Blinken. La Central Reserve Police (Crp) è formata da forze addestrate al combattimento, conosciute in Darfur come "soldati di polizia" e dotate di armi non utilizzate dalla polizia regolare, quali mitragliatrici leggere e pesanti, mortai, e in alcuni casi artiglieria da 105 mm e 130 mm. (segue) (Res)