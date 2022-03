I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senegal: Fontana, premere su sicurezza dell'acqua per pace e sviluppo - Prosegue l’impegno dell’Italia per accelerare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dalle Nazioni Unite nell’agenda 2030, garantendo disponibilità e soprattutto una gestione sostenibile dell’acqua e dei servizi igienico-sanitari in tutto il mondo. Lo ha dichiarato la sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica, Ilaria Fontana, in missione a Dakar in occasione del 9no Forum mondiale dell’acqua. Per Fontana, si tratta di una sfida che si può vincere solo tenendo alto il dialogo con tutti gli attori in campo: rappresentanti istituzionali, la cittadinanza tutta, le associazioni locali. Sul Forum dell'acqua in corso a Dakar, Fontana lo ritiene "un appuntamento fondamentale dove siamo chiamati a dare risposte concrete per fronteggiare la crisi idrica e i cambiamenti climatici, a partire da quattro macroaree quali la sicurezza idrica e dei servizi igienico-sanitari, lo sviluppo rurale e la cooperazione internazionale”. (segue) (Res)