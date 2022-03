I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sud Sudan: rapporto Onu denuncia violenze sessuali "sistematiche e diffuse" - Le violenze sessuali "sistematiche e diffuse" contro donne e ragazze nelle aree di conflitto in Sud Sudan è alimentata dall'impunità sistematica da parte delle autorità. È l'allarme lanciato dalla Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani in Sud Sudan, che in un rapporto di 48 pagine pubblicato oggi descrive un'esistenza infernale per donne e ragazze e afferma che lo stupro diffuso viene perpetrato da tutti i gruppi armati in tutto il Paese. "Gli stupri perpetrati durante gli attacchi ai villaggi sono stati sistematici e diffusi", afferma il rapporto, presentato oggi a Ginevra dalla presidente della Commissione, Yasmin Sooka. "La violenza sessuale in Sud Sudan viene utilizzata come una ricompensa e considerata come diritto per i giovani e gli uomini che partecipano al conflitto. Serve come mezzo per costruire la solidarietà etnica per infliggere punizioni contro presunti nemici", si legge nello studio, secondo cui questi attacchi non sono incidenti sporadici e casuali, ma di solito coinvolgono militari armati che danno la caccia a donne e ragazze. “È scandaloso e del tutto inaccettabile che i corpi delle donne siano sistematicamente usati su questa scala come bottino di guerra. L'azione urgente e dimostrabile delle autorità è attesa da tempo e gli uomini sud sudanesi devono smettere di considerare il corpo femminile come un 'territorio' da possedere, controllare e sfruttare", ha dichiarato Sooka. Barney Afako, un membro della Commissione, ha affermato che è scandaloso che alti funzionari sud sudanesi coinvolti nella violenze contro donne e ragazze - inclusi ministri e membri del governo - non siano stati immediatamente rimossi dall'incarico e ritenuti responsabili. All'incontro hanno partecipato rappresentanti del ministero della Giustizia e degli Affari costituzionali del Sud Sudan. Il governo di Giuba non ha finora rilasciato alcun commento. (Res)