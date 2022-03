I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: presidenziali, candidati di sinistra e di centro-destra in testa ai sondaggi - Il candidato della sinistra alle elezioni presidenziali in Colombia, Gustavo Petro, e il candidato della coalizione di centro-destra, Federico "Fico" Gutierrez, sono in testa nei sondaggi in viste del voto in programma il 29 maggio. Secondo un sondaggio del Centro nazionale di consulenza (Cnc) realizzato per il settimanale “Semana” il candidato della coalizione di sinistra Pacto Histórico ottiene il 32 per cento delle preferenze contro il 23 per cento di Gutierrez, candidato della coalizione di centro-destra "Equipo por Colombia”. Segue il conservatore Rodolfo Hernández, ex sindaco di Bucaramanga, alla guida della "Lega dei governanti anticorruzione”, e il candidato della coalizione di centro-sinistra Centro Esperanza, Sergio Fajardo, entrambi con il 10 per cento. A seguire la senatrice Ingrid Betancourt, nota soprattutto per il lungo sequestro sofferto dalle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), che corre con il partito Verde Oxígeno. Il sondaggio rileva una percentuale di indecisi pari al 13 per cento. Il 5 per cento degli intervistati afferma che voterà scheda bianca. (segue) (Res)