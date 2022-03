© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messico: primo decollo dal nuovo aeroporto internazionale "Felipe Angeles" - È decollato in mattinata i primo volo commerciale del nuovo aeroporto internazionale Felipe Angeles (Aifa), di Città del Messico. L'apparecchio, Aeromexico AM890, ha lasciato con venti minuti di ritardo la pista dello scalo che si inaugura oggi, con destino a Villahermosa, nello stato messicano di Tabasco. Nel corso della giornata, l'Aia ha in programma un totale di 20 operazioni, che muoveranno circa duemila passeggeri. Per l'occasione, il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, ha deciso di offire la sua tradizionale conferenza stampa mattutina proprio da un padiglione del nuovo aeroporto. Lo scalo, ampliamento della base militare di Santa Lucia, dovrà innanzitutto alleggerire il traffico del "Benito Juarez", che nel 2021 ha mosso 36 milioni di passeggeri e nel 2019 ha battuto il record di 50,3 milioni. Il nuovo aeroporto sorge a circa 50 chilometri dalla capitale e servirà inizialmente le compagnie messicane Volaris, VivaAerobus e Aeromexico. A queste si aggiunge anche la venezuelana Conviasa (Consorcio Venezolano de Industrias Aeronauticas y Servicios Aéreos). (segue) (Res)