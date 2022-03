© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia-Brasile: presentati oggi a Milano opportunità di investimento in progetti per l’energia e le infrastrutture - Il Brasile ha presentato oggi a Milano decine di miliardi di euro di opportunità di investimenti diretti in progetti nazionali per l’energia e le infrastrutture a una platea di investitori italiani, in occasione di BIFx (Brazil Investment Forum Experience). Organizzato da Apex-Brasil, l'agenzia brasiliana per la promozione del commercio e degli investimenti, in collaborazione con i partner Jenny Avvocati e Promo Brasile Italia, l'evento ha visto la partecipazione delle Autorità brasiliane, del Direttore degli Investimenti di Apex-Brasil Adalberto Bueno Netto, oltre a importanti manager e investitori italiani, come riferisce un comunicato diffuso da Apex-Brasil. (segue) (Res)