© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Myanmar: Blinken, per gli Usa l’esercito ha commesso genocidio contro i Rohingya - Gli Stati Uniti ritengono che la campagna militare condotta dall’esercito del Myanmar contro la comunità musulmana Rohingya sia da considerare un “genocidio” e un “crimine contro l’umanità”. Lo ha dichiarato oggi il segretario di Stato, Antony Blinken, in un intervento al Museo dell’Olocausto di Washington. L’annuncio non dovrebbe implicare nuove misure contro la giunta militare che ha preso il potere in Myanmar nel febbraio del 2021 e che è già oggetto di numerose sanzioni, ma dovrebbe aumentare la pressione internazionale contro il governo di Naypyidaw. I vertici militari birmani sono già chiamati a difendersi dall’accusa di genocidio alla Corte internazionale di giustizia de L’Aja. I fatti risalgono all’agosto del 2017, quando oltre 700 mila musulmani Rohingya sono stati costretti ad abbandonare il Myanmar per rifugiarsi in campi di accoglienza nel Bangladesh a seguito di un’operazione militare condotta dall’esercito. (segue) (Res)