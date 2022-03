© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione plurale e seria di Agenzia Nova è un antidoto efficace contro le fake news, usate troppo spesso come arma per condizionare le cittadine e i cittadini" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- Cina: stampa, nessuna traccia di superstiti dopo l'incidente aereo nel Guangxi - Al momento non sembrano esserci superstiti tra i 123 passeggeri e i nove membri dell'equipaggio che stamattina volavano a bordo del Boeing 737 schiantatosi nei pressi della città di Wuzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangxi. Lo riferisce l'emittente "Radio Television Hong Kong", ricordando che il velivolo della compagnia China Eastern ha perso oltre 30 mila piedi di quota (novemila metri) in circa due minuti. L'impatto ha provocato un incendio boschivo sul fianco di una montagna. L'aeromobile era decollato dalla città meridionale di Kunming alle 13.11 (ora locale) e avrebbe dovuto raggiungere Canton alle 15.05. Il presidente Xi Jinping si è detto "scioccato" per la notizia, e ha sollecitato "sforzi a tutto campo" nelle operazioni di soccorso, che sono attualmente in corso. (segue) (Res)