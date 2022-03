© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malesia: industriali protestano contro decisione governo di aumentare salario minimo - La decisione del governo di alzare il salario minimo garantito per i lavoratori della Malesia rischia di danneggiare la competitività delle aziende nazionali in un momento in cui sono ancora in ripresa dalla crisi provocata dalla pandemia di Covid-19. Lo sostiene l’Associazione malesiana delle industrie dei semiconduttori, dicendosi “profondamente preoccupati” dalla mossa dell’esecutivo, che ha stabilito un rialzo del salario minimo a 1.500 ringgit (357 dollari) dagli attuali 1.200 a partire dal prossimo primo maggio. Il presidente dell’associazione, Wong Siew Hai, ha spiegato in un comunicato che l’incremento è “troppo forte, troppo affrettato” e le aziende “non hanno avuto tempo a sufficienza per migliorare la produttività e restare competitive”. La Malesia è uno dei principali produttori di microchip al mondo, con oltre un decimo del commercio globale e una quota di mercato di oltre 20 miliardi di dollari. Anche la Federazione dei produttori malesiani (Fmm), che rappresenta oltre 11.300 aziende, ha lanciato l’allarme nella giornata di ieri, affermando che la scelta del governo rischia di appesantire troppo i costi per le imprese e di danneggiare la ripresa economica. (segue) (Res)