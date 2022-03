Ue: Bergamini, politiche espansive per una nuova Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Bergamini ha proseguito: "Oltre alla condivisione delle misure economiche, si devono creare le condizioni per avere una posizione unica a livello europeo su più fronti, come in politica estera con un esercito e difesa comuni, come più volte auspicato dal presidente Silvio Berlusconi. È indispensabile, oggi più che mai, quel salto in avanti che, per varie ragioni, non siamo riusciti a compiere fino ad ora. Solo in questo modo l’Europa potrà divenire protagonista di una forte Alleanza atlantica". (Rin)