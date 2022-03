Ucraina: ministro Patuanelli, per ora nessuna criticità approvvigionamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova svolge un servizio volto a veicolare ai cittadini un’informazione professionale, attenta e completa sui temi che l’attualità propone" Stefano Patuanelli

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali

18 ottobre 2021

- Per il momento non ci sono segnali di criticità rispetto agli approvvigionamenti alimentari. Lo ha detto il ministro alle politiche agricole, Stefano Patuanelli, dopo il Consiglio Agricoltura dell'Unione europea. "Al momento vi è un grande problema legato ai fattori di produzione. C'è un fattore evidente di difficoltà di garantire un reddito per gli agricoltori", ma "non vedo ancora segnali di criticità rispetto agli approvvigionamenti", ha detto il ministro. "Bisogna dare un segnale di tranquillità ai cittadini: non staremo con gli scaffali vuoti", ha sottolineato. "Dopo di che il tempo è una variabile" ed "è chiaro che la durata di questa condizione così difficile è un tema. Ci auguriamo tutti, in primis per le vite umane ogni giorno a rischio, che la guerra finisca il prima possibile", ha proseguito. "Le ricadute commerciali saranno comunque più lunghe del conflitto, ma al momento bisogna essere consapevoli che problemi di approvvigionamenti relativi alla quantità di beni ancora non ne abbiamo", ha evidenziato Patuanelli. "Sicuramente non abbiamo segnali di carenze di prodotti in questo momento. C'è sicuramente il tema dell'aumento dei costi, che va tenuto in giusta considerazione, ma rispetto alla presenza dei beni nei supermercati" non ci sono criticità. (Beb)