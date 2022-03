Ucraina: assessore Fvg Istruzione, conservatorio Trieste accoglie sei studentesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei studentesse del conservatorio di Kiev, Ukraine Tschaikosky Academi of Music, arriveranno domani sera a Trieste per proseguire l’esperienza di studio al conservatorio Tartini nell’ambito del programma Erasmus+. Lo ha reso noto l’assessore regionale all’Istruzione, Alessia Rosolen. Quattro studentesse ucraine troveranno alloggio nelle residenze universitarie di Trieste, mentre altre due, ancora minorenni, saranno ospitate in strutture dedicate. “Uno sforzo straordinario di tutta la rete degli Atenei, Conservatori e Ardis per dare ai giovani ucraini fuggiti dalla guerra piena accoglienza e garantire loro il diritto allo studio”, ha detto Rosolen. “Siamo orgogliosi che il sistema dell'Alta formazione della nostra Regione si sia attivato mettendo a disposizione borse di studio e altre forme di sostegno”, ha aggiunto. Le studentesse resteranno a Trieste per almeno sei mesi, come da programma, e riceveranno borse di studio, vitto, alloggio, assistenza sanitaria, corsi intensivi di italiano, mediazione culturale. Il 24 marzo alle 11 il conservatorio ha organizzato un Welcome day per celebrare la giornata di accoglienza e di incontro. (Frt)