Lavoro: Confcommercio a Orlando, servono ulteriori ipotesi Cig emergenziale

- In occasione dell’incontro odierno con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, originariamente concepito per condividere le prime riflessioni sull’impatto della riforma degli ammortizzatori sociali, si è proceduto all’analisi delle necessità che si determinano per garantire l’attività delle imprese di fronte alla nuova drammatica situazione connessa alla crisi Ucraina, nonché alle conseguenze sul tessuto economico della crisi energetica e dell’impatto inflattivo. Quanto alla riforma degli ammortizzatori sociali, sarebbe stato meglio prevedere una fase di transizione e i provvedimenti legati al decreto Sostegni ter lo hanno dimostrato. E’ quanto si legge in una nota di Confcommercio-Imprese per l’Italia al termine dell’incontro con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, sugli ammortizzatori sociali. In questo momento - prosegue la nota - servono in primo luogo ulteriori ipotesi di Cassa integrazione emergenziale, agendo direttamente sul blocco dei cosiddetti "contatori" ai fini della durata massima dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria fruibili anche dalle imprese del settore turistico e della cultura, che a fine marzo termineranno le 13 settimane nel biennio mobile, se pur scontate dalla contribuzione addizionale ai sensi dello stesso decreto Sostegni ter. (segue) (Com)