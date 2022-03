Lavoro: Confcommercio a Orlando, servono ulteriori ipotesi Cig emergenziale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre, anche per le imprese del terziario, che non sono state ricomprese nel decreto Sostegni ter - spiega Donatella Prampolini, vicepresidente di Confcommercio con delega al Lavoro e al Welfare - serviranno interventi mirati sia sulle settimane di ammortizzatori sociali fruibili che sulle causali di utilizzo. Da ultimo, ma non ultimo, abbiamo apprezzato il meccanismo di premialità introdotto, da sempre proposto da Confcommercio, ma per essere un vero bonus malus deve riguardare tutte le aziende e la contribuzione ordinaria, non solo quella addizionale, tanto più per le aziende che hanno subìto il maggior impatto dall’incremento dei costi della riforma". (Com)