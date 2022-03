Roma: Palmieri-Corbucci (Pd), sinergie per istituire garante animali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Commissione ambiente sta elaborando il Regolamento per l'istituzione del Garante degli animali e oggi ha presentato una prima bozza. Per questo avviamo una stretta collaborazione con la Commissione Roma Capitale, per arrivare in tempi brevi ad uno schema definitivo che dovrà normare ruolo e compiti". Così in una nota Giammarco Palmieri Presidente della Commissione Ambiente in Campidoglio. "La Commissione ha studiato i regolamenti in varie sedi per verificare presenza e funzioni di tale figura in città metropolitane come Milano e comuni più piccoli evidenziandone varietà e affinità. Come già detto, il nostro obiettivo era elaborare delle linee guida per addivenire ad una bozza di Regolamento e far partire, anche attraverso tale strumento, una permanente azione di sensibilizzazione dei cittadini sulle sane interazioni tra persone ed animali. Abbiamo gettato le basi quindi per un documento di rilevanza per l'amministrazione e per la città, oggi proposto all'attenzione dei commissari ed è per tale motivo che la collaborazione con la Commissione Roma Capitale è essenziale. Questa non prescinde, anzi è integrativa del dialogo con il mondo dell'associazionismo che si dedica in maniera prevalente o specifica alla tutela del benessere degli animali" prosegue il Presidente. "Ancora ascolto e condivisione come pilastri del nostro metodo di lavoro, senza trascurare che l'importanza di istituire tale figura ci impone di confrontarci anche con la compatibilità dei tempi di lavoro per poter assicurare presto a Roma questo ulteriore salto di qualità" conclude. "Stiamo lavorando insieme a tutte le forze politiche per arrivare alla definizione di un testo condiviso che disciplini la figura del Garante degli animali finora assente nell'ordinamento capitolino" dichiara il Presidente della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica Riccardo Corbucci. "In linea con l'azione regionale pensiamo sia importante promuovere l'istituzione di questo nuovo organo di garanzia a cui affidare i compiti di controllo, promozione e coordinamento per la tutela del benessere e dei diritti degli animali e della biodiversità" conclude. (Com)