Lavoro: sindacati su Moby, da Mise prime aperture per confronto

- Il ministero dello Sviluppo economico ha preso atto delle ragioni della nostra protesta. Lo dichiarano Filt-Cgil e Fit-Cisl a seguito del presidio odierno dei lavoratori del Gruppo Onorato (Moby, Cin e Toremar) davanti al Mise e della convocazione conseguente da parte dei funzionari del ministero. "Abbiamo ricevuto l'impegno nel trasferire ai commissari di Tirrenia in amministrazione straordinaria e al Mims la necessità di dare evidenza alla tutela occupazionale, nel caso in cui non si arrivasse all'accordo sul piano del risanamento del debito con il gruppo Onorato", scrivono i sindacati, parlando di “un primo, importante passo in avanti per l'avvio di un confronto utile a rasserenare le migliaia di lavoratori coinvolti: nei prossimi giorni saranno convocate le assemblee su ogni singola nave per le opportune valutazioni sul proseguimento della vertenza". (Com)