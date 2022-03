Berlusconi: Sgarbi, ha detto a Fascina "ti amo e ti sposo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'altro ieri "Berlusconi ha fatto due parti in commedia, prima lo sposo e poi il celebrante. Ha detto alla sua compagna Marta Fascina 'io ti amo e quindi ti sposo'". A raccontarlo, ospite di "Un giorno da pecora", su Rai Radio1, è Vittorio Sgarbi, uno dei pochi invitati dell'unione simbolica tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina. "La cerimonia è finita alle 16:30, con Berlusconi che diceva: 'Chiamatelo come volete, non avete visto sacerdoti o sindaci, ma questo era il mio matrimonio'. Poi l'ha baciata tre volte sulle labbra, mi sembrava molto convinto, e alla fine ha detto che certe notti dormono mano nella mano, tutti abbracciati, come a voler comunicare un affetto incontenibile". (Rin)