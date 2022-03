Italia-Brasile: presentati oggi a Milano opportunità di investimento in progetti per l’energia e le infrastrutture (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'interno del settore energetico, una parte importante delle opportunità di investimento è rappresentata dalla prossima privatizzazione di Electrobras, la più grande utility dell'America Latina il cui valore è stimato intorno ai 12,5 miliardi di euro. Altre grandi opportunità di investimenti diretti vengono dalla generazione e distribuzione di energia elettrica provenienti da fonti rinnovabili, in ottica di transizione energetica, tra cui fotovoltaico, eolico onshore e offshore, idroelettrico, termovalorizzazione e idrogeno verde. Il Brasile è il settimo produttore di energia elettrica al mondo, con 615,35 GW/h, e il terzo produttore di energia da fonti rinnovabili, con prospettive di ulteriore crescita dell'11 per cento entro il 2029, un valore pari a circa un quarto della capacità totale installata in Italia. Il Paese ha recentemente annunciato investimenti per la generazione di energia elettrica per circa 270 miliardi di euro entro il 2040, il 70 per cento dei quali è destinato a progetti di energia solare ed eolica. Il Brasile è la più grande destinazione di investimenti in energie rinnovabili in America Latina e la terza nel mondo. Per ora, più dell'80 per cento della produzione di energia elettrica del Paese proviene da fonti rinnovabili. (segue) (Com)