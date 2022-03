Italia-Brasile: presentati oggi a Milano opportunità di investimento in progetti per l’energia e le infrastrutture (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opportunità di investimento in infrastrutture coprono segmenti strategici tra cui porti e aeroporti, strade e ferrovie, strutture sanitarie e parchi, e diritti minerari. Nel 2022 saranno rilasciate concessioni per 15 aeroporti gestiti dalla rete Infraero, compresi gli aeroporti di San Paolo-Congonhas, con investimenti previsti di 1,1 miliardi di euro. Saranno anche emesse concessioni per migliaia di chilometri di ferrovie, tra cui il Ferrogrão, una nuova grande ferrovia per il trasporto merci lunga circa 1.000 km, che si estende dal cuore dello stato agricolo del Mato Grosso fino ai porti di Parà nel nord del paese. Questo grande progetto infrastrutturale faciliterà e ridurrà massicciamente i costi delle esportazioni agricole mondiali del Brasile. Infine, durante l'evento sono state illustrate le opportunità di finanziamento messe a disposizione da Bndes, la Banca nazionale brasiliana per lo sviluppo economico e sociale. (Com)